Overal gaan kloosters dicht, maar hier begint Christophorus er juist een

In Velp, bij Grave, is broeder Christophorus Goedereis (59) bezig met het opstarten van een nieuwe kloostergemeenschap. En dat is bijzonder, want overal in Nederland gaan op dit moment kloosters dicht. De broeders en zusters sterven letterlijk uit, want nieuwe roepingen zijn er niet meer. Maar Christophorus laat het er niet bij zitten: “Want ik geloof dat onze levensvorm nog steeds actueel is.”

Omdat in Nederland niemand meer het klooster in wil, haalt Christophorus zijn broeders uit het buitenland. De oudste is broeder Theo, hij is Nederlander maar woont al veertig jaar in Rome. De andere broeders zijn een stuk jonger, allemaal in de dertig. Twee komen uit India, één uit Tanzania en één uit Indonesië. Hijzelf komt uit Duitsland. Ze starten dus met z’n zessen.

Eind dit jaar komen de eerste broeders in Velp aan. Dan gaan ze leven in het Emmausklooster. “De oudste franciscaanse plek in Nederland, uit het jaar 1645”, zegt Christophorus trots.