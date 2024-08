Flinke onweersbuien met windstoten op komst, code geel afgegeven

Aan het zomerweer komt dit weekend voorlopig even een einde. Zaterdag aan het einde van de middag en begin van de avond neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Daarom is voor het hele land code geel afgegeven.

Zaterdagochtend is het eerst nog heerlijk weer met veel ruimte voor de zon. Het kan 25 tot 29 graden worden. Het is van korte duur, want in de loop van de middag trekken onweersbuien in rap tempo van west naar oost over het land.

Veel regen plus hagel

Tijdens de buien zijn windstoten tot 75 kilometer per uur mogelijk. Ook kan er plaatselijk in korte tijd 10 tot 20 millimeter regen vallen, plus hagel.

Code geel geldt in onze provincie van zaterdagmiddag vijf uur tot zaterdagavond acht uur. Later op de avond trekken de buien het land uit en wordt het in de nacht naar zondag droog. Zondag blijft het kwik steken op 21 graden.