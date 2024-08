Brand in grote kippenstal België, rook en stank in flink deel van Brabant

Een flinke brand bij een pluimveebedrijf met 100.000 kippen in het Belgische Merksplas, net over de grens bij Turnhout, zorgt vrijdag voor flinke rook- en stankoverlast in grote delen van Brabant. De brand ontstond vrijdagmiddag rond twee uur.

Aanvankelijk hadden alleen inwoners in de omgeving van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau last van rook en stank. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant riep daarom op om de ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Ook stank in Tilburg en Diessen

De stank verspreidt zich sinds het einde van de middag, door de wind, naar het midden van de provincie, richting Hilvarenbeek, Tilburg en Diessen. Ook hier geldt daarom het advies om ramen en deuren te sluiten. Zeker 36.000 kippen zijn om het leven gekomen, meldt Nieuwsblad. Bij de brand zou ook asbest zijn vrijgekomen. Volgens de burgemeester van het dorp ontstond het vuur bij werk aan het dak om het asbest te vervangen. De brand was rond halfzes onder controle. Waarschijnlijk duurt het blussen - en daardoor ook de overlast - tot zaterdagochtend.