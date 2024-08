Mariëlla en Thomas kunnen toch trouwen, goudsmid komt razendsnel in actie

Mariëlla en Thomas uit De Moer hoorden een week voor hun huwelijksdag van hun juwelier dat de trouwringen niet bezorgd zouden worden. De paniek sloeg toe, maar gelukkig kregen ze hulp uit onverwachte hoek. Een goudsmid uit Bergen op Zoom kon er niet mee leven dat het stel zonder echte ringen elkaar het ja-woord zou geven. En dus begonnen ze daar aan een spoedklus. "Zo snel hebben we nog nooit ringen hoeven maken", vertelt goudsmid Robert van der Heijden.

"Onze dag is eigenlijk verpest", vertelde Mariëlla op de radio bij Omroep Brabant. Het was goudsmid Babs van der Hoorn die zo hoorde over de tegenslag van het koppel. Zij vond net als haar collega's bij Art Object in Bergen op Zoom dat ze in actie moesten komen. "We dachten allemaal: deze mensen moeten we helpen", zegt Robert, eigenaar van het bedrijf. "Als je gaat trouwen, dan kan dat alleen met echte ringen."

Het stel had de oorspronkelijke trouwringen maanden geleden uitgekozen en besteld bij Lucardi. Maar toen de ringen afgelopen maandag nog steeds niet binnen waren, maakte het stel zich zorgen. Er bleek iets fout te zijn gegaan in het bestelproces. De trouwringen zouden niet geleverd worden en moesten opnieuw worden besteld. Maar dat zou vier tot zes weken duren. Veel te laat voor de bruiloft dus.

Het stel trouwt maandag. Met nog maar drie dagen tot de grote dag, moesten de goudsmeden flink aan de slag om in recordtempo twee ringen voor het bruidspaar te maken. Aan de hand van foto's van de ringen die Thomas en Mariëlla bij hun eerste juwelier Lucardi hadden besteld, begonnen ze aan hun klus. "Het is makkelijker gezegd dan gedaan om twee van zulke ringen in een dag tijd te maken. Je moet het goud gieten, smeden, zetten, de maten juist doen, gravuren en polijsten", legt Robert uit.

De smeden hebben het vrijdag met hard werken voor elkaar gekregen. Robert: "Het zweet zat wel op onze rug. Er was veel roering hier binnen. Maar het was een hele leuke uitdaging. Uiteindelijk hebben we de ringen in een uur of zes kunnen maken."

Het huwelijkspaar in spé kreeg de ringen vrijdag meteen overhandigd. De twee zijn erg blij met het eindresultaat. "Ze zijn wel echt heel mooi geworden. En ze zijn gegraveerd", reageert Mariëlla. En van Lucardi, hebben ze daar nog iets van gehoord? "Nee", zegt Thomas. "Maar dat zijn zorgen voor later."