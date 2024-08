Deze basisschool zit bomvol: 'Mijn kind zat met 41 kinderen in de klas'

Kindcentrum De Wilderen barst uit zijn voegen. Er is plaats voor vijfhonderd kinderen, maar er zitten al bijna zeshonderd leerlingen op de basisschool in Waalre. Ouders uit de buurt zijn bang dat er binnenkort geen plek meer is voor hun kinderen en dat ze uit moeten wijken naar een andere basisschool in Aalst, drie kilometer verderop. Ze willen dat er extra noodlokalen komen, maar dat kan niet zomaar.

Nico van de Meerakker, oud-docent van De Wilderen en opa van twee kleinkinderen die hier naar school gaan, ondernam actie en startte een petitie voor extra noodlokalen. Deze werd maar liefst 474 keer ondertekend door ouders. Volgens Nico is de school te klein gebouwd. "Er was nog net plek voor mijn kleinkinderen, maar een ervan krijgt nu door ruimtegebrek les in het speellokaal", vertelt hij. Een andere ouder vertelt dat haar kind in een klas van 41 kinderen zat, en ‘die drukte nam hij mee naar huis’. Er zijn al twee extra noodlokalen bijgebouwd. Volgens Nico hadden dat er meer moeten zijn. In februari heeft scholenkoepel Atalenta toch twee extra noodlokalen aangevraagd. Dit verzoek werd afgewezen. Nico en de bezorgde ouders zijn bang dat hun kinderen nu naar De Drijfveer in Aalst moeten. Dat is pakweg drie kilometer extra reizen, waardoor kinderen met de fiets naar school brengen voor veel ouders geen mogelijkheid meer is. Ook zijn Nico en een aantal ouders het niet eens met het andere onderwijssysteem van De Drijfveer.

Een van de noodlokalen (foto: Omroep Brabant).

Moeder Tamara zat vroeger zelf op De Wilderen en zou haar dochter graag ook daar naar school laten gaan. “Juist hier in Waalre zit ons hele sociale leven en ik wil dat mijn dochter dat ook heeft. Vooralsnog gaan we haar dus niet inschrijven in Aalst. Ik hoop dat ze toch hier naar school kan", vertelt ze. Een andere bezorgde moeder geeft een voorbeeld: “We hebben hier in Waalre een straat met vijfentwintig kindjes. Daar woont een gezin waarvan het dochtertje ook graag naar De Wilderen wilt, maar dat mag nu dus niet. Sociaal gezien is dat heel triest.” Gerry de Bruyn, regiodirecteur van scholenkoepel Atalenta, kan zich niet vinden in de kritiek van de ouders op de school in Aalst: “Er wordt negatief over De Drijfveer gesproken, maar als je de tijd neemt om daar langs te gaan en kennis te maken, zul je zien dat er een heel mooie sfeer heerst. Het is echt een afspiegeling van onze samenleving, ik kan het alle ouders aanraden om daar eens een kijkje te nemen.”

"We willen geen kindfabrieken bouwen."

Zeven jaar geleden is de school nog verbouwd, maar er is nu al te weinig capaciteit. Dat de school snel zou groeien, was wel bekend bij Kees Vortman, wethouder onderwijs. Maar dat de school zó snel zou groeien, is volgens hem niet ingecalculeerd. De Wilderen uitbreiden meet noodlokalen lijkt op het eerste gezicht een simpele oplossing, maar er komt volgens Vortman meer bij kijken. “We hebben als gemeente afgesproken dat we scholen op ‘dorpse maat’ willen bouwen, we willen geen ‘kindfabrieken’. Als we er nóg twee noodunits bij zetten, groeit de school alleen maar verder. De vraag is of dat wenselijk is.”

"We moeten ook aan andere opties denken."