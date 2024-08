Code oranje in Brabant: zware windstoten en onweer op komst

In Brabant geldt zaterdagavond code oranje om stevige onweersbuien met zware windstoten. Dat meldt het KNMI. Plaatselijk is kans op overlast en schade door het heftige weer.

De stevige onweersbuien trekken van west naar oost over het land. In de tweede helft van de avond trekken de buien het land uit, aldus het KNMI.

"Bij de onweersbuien zijn vooral in het oosten zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur mogelijk. Tevens kan plaatselijk in korte tijd 20 tot 40 millimeter regen vallen en ook is hagel van 1 tot 2 cm mogelijk."

Naast Brabant geldt code oranje ook voor Overijssel, Gelderland en Limburg. Eerder werd al gesproken over code geel maar dat is nu aangepast naar code oranje.