Noodweer in Brabant, bekijk hier de beelden

In Brabant ging het noodweer zaterdagavond flink los. Op verschillende plaatsen was sprake van stormschade. In Eindhoven reed de brandweer van melding naar melding om hulp te verlenen. Bomen waaiden op auto's en wegen.

Het KNMI gaf zaterdagavond code oranje af vanwege stevige onweersbuien met zware windstoten. Die weerswaarschuwing is vanaf negen uur opgeheven.

De stevige onweersbuien trokken van west naar oost over het land. In de tweede helft van de avond trokken de buien het land uit, aldus het KNMI. Het weerinstituut waarschuwde voor zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Ook werd er in korte tijd veel neerslag verwacht.

Geparkeerde auto's waaien van hun plek

Iets voor zessen zaterdagmiddag kwamen de eerste meldingen van stormschade. De harde wind zorgde voor veel omvallende bomen. In Dorst viel een boom dwars over de Oude Tilburgsebaan en waaiden geparkeerde auto's zelfs van hun plek. Ook in Vught, Bakel, Helmond en Eindhoven ging het los.

Naast Brabant gold de waarschuwing ook voor Overijssel, Gelderland en Limburg. Eerder werd al gesproken over code geel maar dat werd zaterdagmiddag aangepast naar code oranje.

De website van het KNMI was tijdens het noodweer niet bereikbaar door een storing. Het weerinstituut communiceerde via X en Instagram over het noodweer.