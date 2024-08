PSV wint met grote cijfers van Almere City

PSV heeft zich bij Almere City FC niet laten afleiden door de transferperikelen en een aantal blessuregevallen. De regerend kampioen boekte in Flevoland een ruime zege: 1-7.

PSV kwam via Guus Til en Luuk de Jong snel op een 2-0-voorsprong, maar zag Kornelius Hansen na rust wat terugdoen namens Almere.

Couhaib Driouech, Malik Tillman, Théo Barbet (eigen doelpunt), Hirving Lozano en Ricardo Pepi zorgden alsnog voor een ruime zege.

PSV gaat met 9 punten uit drie wedstrijden opnieuw aan de leiding in de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben al vijftien keer gescoord.

Transferperikelen

Trainer Peter Bosz van PSV heeft de laatste weken genoeg aan zijn hoofd. Meerdere spelers azen op een transfer, terwijl PSV zelf op zoek is naar vooral versterking achterin.

Doelman Walter Benítez wil graag naar Atlético Madrid en verdediger Olivier Boscagli naar Brighton & Hove Albion. Jerdy Schouten staat in de belangstelling van Napoli en Jordan Teze is al verkocht aan AS Monaco.

Naast de transferperikelen kampt de ploeg met de nodige blessuregevallen. Schouten en Johan Bakayoko waren in Almere afwezig door blessures, terwijl ook Ismael Saibari, Mauro Júnior, Sergiño Dest en Armando Obispo niet beschikbaar waren.