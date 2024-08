NAC krijgt twee tegengoals in blessuretijd en verliest

NAC heeft diep in blessuretijd een 1-0 voorsprong weggegeven tegen FC Utrecht. Noah Ohio draaide in Breda met twee treffers een achterstand om in een 1-2 zege.

Het gepromoveerde NAC won vorige week verrassend tegen Ajax en liet ook zaterdag tegen Utrecht zien dat de zege geen toeval was. Beide ploegen kregen in de vermakelijke eerste helft mogelijkheden om de score te openen, voordat NAC in de 37e minuut toesloeg. Na een fraaie voorzet van Dominik Janosek schoot Boyd Lucassen de 1-0 binnen.

Boyd Lucassen maakt de 1-0 (foto: ANP).

Trainer Ron Jans van Utrecht bracht meteen na rust vier nieuwe spelers binnen de lijnen en de bezoekers waren een aantal keren gevaarlijk voor het doel van NAC. Aan de andere kant van het veld waren onder anderen Cherrion Valerius en Elías Már Ómarsson dicht bij een tweede treffer. Utrecht-invallers Ohio en Victor Jensen hadden al snel iets aan de stand kunnen veranderen, maar uiteindelijk werd er in blessuretijd pas gescoord. Ohio maakte eerst gelijk uit een frommelgoal, waarna hij in de 96e minuut het eindstation was van een fraaie aanval, 1-2. Vlak voor de treffer had Lars Mol de rode kaart gekregen na een harde overtreding.