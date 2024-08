Honderden Ziggo-gebruikers zonder internet en tv

Honderden abonnees van Ziggo in Helmond en omgevingen zitten zondag zonder internet en tv verbinding. Volgens een woordvoerder van Ziggo krijgen gebruikers de melding dat de storing om zeven uur vanavond is verholpen, maar waarschijnlijk lukt dit al eerder. "Oorzaak is een eerdere stroomstoring."

Toen de stroomstoring was verholpen kregen de doorgeefkasten van Ziggo een elektrische piek te verwerken waardoor zekeringen eruit zijn gevlogen. "Monteurs zijn nu in de getroffen Helmondse straten om de zekeringen te vervangen", vertelt de woordvoerder van Ziggo. In Helmond zitten relatief veel gebruikers van Ziggo omdat ze lange tijd geen keuze hadden in internetaanbieders.

Zorgen

Ongeruste gebruikers van Ziggo maken zich zorgen of ze zondagmiddag de Formule 1 in Zandvoort kunnen volgen of de Brabantse dag in Heeze.