112-nieuws: autobrand in Roosendaal • dollemansrit bij Ulvenhout

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

07.36 Bestelbus vat vlam Een bestelbus is vanochtend door brand verwoest op de straat Meemortel in Budel. De bestelbus vatte vlam bij de kruising met de Burgemeester Van Houtstraat. Vermoedelijk veroorzaakte een defecte benzineleiding de brand. Lees hier meer. De bestelbus in Budel is door brand verwoest (foto: WdG/SQ Vision). De bestuurder handelde snel door de veetrailer los te koppelen waardoor de geiten gespaard bleven (foto: WdG/SQ Vision).

06.48 Autobrand in Roosendaal Een auto aan de Telefoonstraat in Roosendaal is afgelopen nacht door brand zwaar beschadigd. Het vuur werd rond kwart over vijf ontdekt. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Een bergingsbedrijf nam de auto mee. Begin deze maand vond er ook al een autobrand plaats aan de Telefoonstraat. Of de branden met elkaar te maken hebben, is niet duidelijk. De brandweer had de brand snel onder controle (foto: Christian Traets/SQ Vision).

01.39 Dollemansrit bij Ulvenhout De bestuurder van een Audi werd afgelopen nacht gestopt bij Ulvenhout. Agenten zagen de bestuurder bumperkleven, rechts inhalen en met een snelheid van ruim 190 kilometer per uur over de weg scheuren. De agenten wilden zijn rijbewijs invorderen, maar dat bleek al geschorst te zijn door het CBR. "Waarschijnlijk vanwege het niet verschijnen bij of het betalen van een eerder opgelegde cursus." Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant

01.36 Gestolen auto gestopt Een Franse auto die als gestolen gesignaleerd staat is afgelopen nacht door de politie tegengehouden op de A27 bij Hank. De bestuurder had geen enkel document bij zich waarmee hij zich kon legitimeren. Hij wordt verhoord. Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant

01.30 Autobrand in Lage Zwaluwe In Lage Zwaluwe is afgelopen nacht een auto door brand verwoest. De auto was geparkeerd aan de Abraham Kuijperstraat. Het vuur werd rond halfeen ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Foto: Instagram brandweer Lage Zwaluwe

23.45 Buurtbewoners gaan achter inbrekers aan Twee inbrekers werden gisteravond betrapt toen zij hun slag wilden slaan aan de Kreienheuvel in Deurne. Buurtbewoners gingen achter de twee aan, maar die verdwenen op de Thijssenstraat uit beeld. Er werd nog een Burgernetmelding verspreid en met een heli naar de inbrekers gezocht, maar ze zijn niet teruggevonden. Foto: Instagram politie Deurne

22.26 Motorrijder loopt op vluchtstrook Een motorrijder liep gisteravond met zijn motor op de vluchtstrook naast de A2 van Best-West richting Eindhoven. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat zag dit en sprak de motorrijder aan. Die bleek problemen te hebben met overschakelen. Een berger werd ingeschakeld. Die zette de man met zijn motor af bij een tankstation. Afbeelding; X/Wis_Robert