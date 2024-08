112-nieuws: tractor ramt bushokje • scooter botst op auto

15.20

De politie heeft vannacht twee rijbewijzen ingevorderd in Sprang-Capelle. Van een bestuurder die bijna 80 kilometer te hard reed en een automobilist die dronken achter het stuur zat.



Op de Hoge Akkerweg zagen de agenten in het begin van de nacht een auto stilstaan. De bestuurster reageerde in eerste instantie niet op de blauwe zwaailichten en wilde wegrijden. Toen de agenten vervolgens het portier openden, kwam er een behoorlijke alcohollucht uit de auto. De bestuurster, een 60-jarige vrouw uit Dongen, blies maar liefst drie keer de toegestane hoeveelheid.

Later die nacht hielden ze een 32-jarige man uit Tilburg aan. Hij reed 179 kilometer per uur, waar slechts 100 is toegestaan. De man werd op de snelweg gespot en kon later in de buurt van zijn huis aangehouden worden.