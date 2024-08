Mayke is de sterkste vrouw ter wereld: 'Gelijk fles whisky gekocht'

Mayke van Wouwen-Koek uit Uppel mag zich in elk geval een jaar lang de sterkste vrouw ter wereld noemen. Op het WK Natural Strongman won ze dit weekend zeven van de acht onderdelen en pakte ze met afstand de wereldtitel. Een dag na haar topprestatie heeft ze nog wel een beetje pijn. "Maar als je wereldkampioen bent dan verzacht dat zeker de pijn."

Tijdens het WK strongman zijn er acht onderdelen, Mayke wist er verdeeld over twee dagen zeven te winnen. “Na de eerste dag had ik al best een groot gat met de concurrentie, maar toen werd ik juist zenuwachtiger. Ik denk vaak in scenario’s. Na die eerste dag gingen er wel duizend scenario’s door mijn hoofd.”

Op de tweede dag kwam de wereldtitel voor Mayke niet meer in gevaar. Na maanden ongelooflijk hard werken en ook heel veel letten op haar voeding was er nu tijd voor een drankje. “Ik wilde dit heel graag vieren met een glas whisky. Tegenover de hal zat een winkeltje en daar hebben mijn man en ik een fles gehaald en s’ avonds opgedronken.”