Misha W. wist lang uit handen van de politie te blijven: 'Vergt discipline'

De 25-jarige Misha W. stond ruim een jaar lang op de Nationale Opsporingslijst en wist tot afgelopen zondag uit handen van de politie te blijven. Hij was vorig jaar mogelijk betrokken bij een dodelijke schietpartij op een woonwagenkamp in Eindhoven en werd sindsdien gezocht. Uiteindelijk heeft de politie W. zondagmiddag in Hoogerheide gearresteerd. Nu resteert de vraag: hoe is het mogelijk om een jaar lang uit handen van politie en justitie te blijven?

Die vraag legden we voor bij voormalig hoofd van de recherche en de huidige recherchechef van het tv-programma Hunted, Sander Schaepman uit Breda. “Als iemand wilt verdwijnen, vergt dat enorm veel discipline”, vertelt hij. “Zo moet diegene bijvoorbeeld al het contact met zijn gezin en familie, maar ook met vrienden en kennissen verbreken. De meeste mensen zijn daartoe niet in staat.” Je thuisfront is namelijk een van de voornaamste plekken waar de opsporingsdienst gaat zoeken naar aanknopingspunten.

Of Misha W. bewust voor Hoogerheide als onderduikplek heeft gekozen, durft Schaepman niet te zeggen. Het dorp ligt vlak bij de grens met België en heeft relatief weinig inwoners. Toch is het volgens de tv-recherchechef niet per se een voor de hand liggende keuze: “In een dorp heerst juist weer een ons-kent-ons-cultuur en val je sneller op. In een stad als Amsterdam verdwijn je sneller in de mensenmassa. Voor beide opties valt wat te zeggen.”

Er is altijd een motief voor een onderduiklocatie, maar het is volgens Schaepman niet altijd een bewuste keuze. Misha W. zou volledig door toeval en een samenloop van omstandigheden in Hoogerheide terechtgekomen kunnen zijn: “Stel je voor: jij bent vanaf nu voortvluchtig. Waar ga je dan naartoe? Vaak zien we dat vrienden of kennissen nog een vakantiehuisje of plek op een camping over hebben waar de voortvluchtige onder kan duiken.” Het hangt er dus maar net vanaf wat de mogelijkheden zijn binnen het netwerk van de voortvluchtige.