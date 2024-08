Niet iedereen komt in aanmerking voor euthanasie: 'Wet moet veranderen'

Als het aan de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) ligt, komt er een verandering in de Nederlandse euthanasiewet. De wet werkt goed voor mensen bij wie is vastgesteld dat ze 'ondraaglijk en uitzichtloos lijden'. Maar is hier volgens een arts geen sprake van, zoals bij Mariska uit Veghel, dan schiet de wet volgens de NVVE tekort. Mariska koos ervoor om haar leven zelf te beëindigen.

Mariska had ernstige tinnitus. Ze wilde daardoor niet meer leven, maar voor euthanasie kwam ze niet in aanmerking omdat haar lijden volgens een arts niet uitzichtloos genoeg was. De 61-jarige vrouw besloot daarom op 29 april zelf een einde te maken aan haar leven. Haar man Corné had liever gezien dat ze op een humane manier had kunnen sterven. Reden voor hem om eerder zijn verhaal te doen. Fransien van ter Beek is voorzitter van de NVVE en zij legt uit dat er een aantal zorgvuldigheidscriteria zijn voordat een arts mag meewerken aan euthanasie. "Het moet allereerst een vrijwillig en weloverwogen verzoek zijn van de patiënt. Het initiatief ligt dus altijd bij de patiënt", begint ze. Daarnaast moet een arts ervan overtuigd zijn dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. "Een arts kan bepalen of het uitzichtloos is of dat er nog redelijke behandelopties mogelijk zijn", legt Van ter Beek uit. "Ondraaglijk lijden, daar gaat de patiënt over, maar het moet voor de arts wel invoelbaar zijn." Ook moet een huisarts een patiënt goed informeren. "Over de situatie waar diegene in zit, maar ook wat de vooruitzichten zijn. Samen moeten ze tot de overtuiging komen dat er voor deze situatie geen redelijke, andere oplossing is." Vervolgens moet een onafhankelijke arts constateren dat de andere arts zich aan alle zorgvuldigheidscriteria heeft gehouden. "En dan moet de levensbeëindiging medisch zorgvuldig worden uitgevoerd."

"Er zijn ook mensen met een doodswens terwijl er geen sprake is van een ziekte."