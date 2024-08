Winnende wagen Brabantsedag nu al gesloopt: 'Ik sta hier te trillen'

Met grof geweld werd de winnende wagen van de Brabantsedag maandagochtend gesloopt. Vriendenkring Hopeloos liep zondagmiddag nog met trots door de straten van Heeze, nog geen 24 uur later is er niks meer over van hun wagen. “Dit is echt heel verdrietig”, zegt Hilde die voor het derde jaar meebouwde. “Er zitten duizenden uren in en dan is het in een mum van tijd helemaal kapot.”

Na een kop koffie en gebak werden de hamers, koevoeten, zagen en slijptollen tevoorschijn gehaald. Het doel: de winnende wagen zo snel mogelijk helemaal ‘plat’ hebben.

Foto: Noël van Hooft

Binnen de groep leven gemengde gevoelens over het sloopwerk. De één geniet ervan: “Heerlijk, dit is echt ontlading.” De ander heeft juist tranen in de ogen: “Ik heb echt buikpijn ervan.” Willy Haans, de gangmaker van de groep, staat met een voorzichtige glimlach te kijken. “Dit voelt echt slecht. Zonde toch? Drie maanden bouwen en dan is het nu klaar. Wij verkopen niks, één keer en dan is het mooi geweest.”

"Ik sta hier een beetje emotioneel, maar ook enorm trots."

Ook bij Hilde leven verschillende gevoelens terwijl ze meehelpt met slopen. “Ik sta hier een beetje trillerig, een beetje emotioneel, maar ook enorm trots. Wij zijn de winnaar, goed he? Je werkt met een groep keihard, als het dan lukt is dat keitof.”

Foto: Noël van Hooft

Op het bouwterrein van de vriendengroep is het maandagochtend oppassen waar je loopt. De ene naar de andere metershoge pop valt als een omgezaagde boom naar beneden, planken schieten van de wagen en onderdelen van een orgel vallen omlaag.

"Het was mooi, nu mogen we het met plezier slopen.'

“We laten er geen gras over groeien”, zegt een man die de kop van een pop aan het zagen is. “Het moet voor twaalf uur plat. Het was een mooi bouwseizoen, met een mooi resultaat en nu mogen we het met plezier slopen.”

De kop van deze pop wordt eraf gezaagd (Foto: Noël van Hooft).