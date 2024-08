Dean ontwerpt en bouwt het liefst het hele jaar door aan corsowagens

Op de eerste zondag van september trekt het jaarlijkse bloemencorso door de straten van Zundert. Elk jaar weer lukt het de ontwerpers en de bouwers om de meeste bijzonders creaties te maken. Zo trok vorig jaar een enorme ijsbeer door de 'winterse' straten van Zundert. Het leverde de debuterende ontwerper Dean Lahaije (23) en de buurtschap Poteinde meteen de eerste prijs op. En dit jaar is hij er natuurlijk weer bij.

Het ontwerpen en bouwen van wagens voor het bloemencorso, dat is de lust en leven van de 23-jarige Dean Lahaije. "De levensgrote ijsbeer van vorig jaar was geïnspireerd op een enorme ijsbeer die door leden van Green Peace door de straten van Londen werd getrokken. We hebben toen op schaal een soortgelijke ijsbeer ontworpen", vertelt de ontwerper van buurtschap Poteind.

De buurtschap was het tot dan toe niet vaak gegeven om in de top tien te eindigen. "Het was de eerste keer dat ik zelfstandig een ontwerp had gemaakt. Dat leverde meteen een eerste plaats op."