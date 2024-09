Moeder en dochter vonden elkaar na jaren van strijd, toen sloeg noodlot toe

De band van Chantal van Prooijen (24) uit Etten-Leur met haar moeder Marlies was op z’n zachtst gezegd problematisch. Na de scheiding van haar ouders werd Chantal in haar eigen woorden een ‘terror’ kind: “Er viel geen land met me te bezeilen.” Ze kwam in een woongroep terecht. Maar toen ze na een giftige relatie weer thuiskwam, vonden moeder en dochter elkaar eindelijk. En uitgerekend toen kreeg haar moeder kanker.

In het kleine appartement waar Chantal met haar huidige vriend woont, heeft ze een altaartje ingericht voor haar moeder. Twee waxinelichtjes bij de laatste foto van hen samen. Moeder Marlies geeft haar dochter een kus, terwijl die haar innig omhelst. Dat was wel eens anders: “We hebben dezelfde karakters. Als mij iets niet zint, dan zeg ik het. Mijn moeder doet hetzelfde. En dat ging niet tactisch.”

Tot haar puberteit leidde Chantal een rustig en overzichtelijk leven. Ze was enig kind, haar vader werkte , haar moeder was thuis: “Het ouderwetse patroon. Zij was er altijd voor mij.” Toen haar ouders op haar twaalfde gingen scheiden, zag haar moeder dat niet aankomen: “Dat was voor haar echt een klap. Mijn moeder had ook geen werk en kwam plotseling alleen te staan.”

Een politie-inval maakte aan Chantals nachtmerrie een einde. “Ik stortte in, de politie heeft me letterlijk opgeraapt. Met hangende pootjes moest ik naar mijn moeder om te vertellen hoe het verhaal in elkaar stak.”

Op haar achttiende kreeg Chantal een vriendje. Meteen gingen ze samenwonen: “Het was een heel leuke jongen. Hij had een eigen bedrijf en had geld. Maar het werden drie heel heftige jaren.”

Op dat moment betekende haar moeder alles voor Chantal: “Want ze geloofde in mij, dat ik het kon oplossen. Daarmee gaf ze me heel veel kracht. We botsten ook niet meer, dat was in één keer weg. Ze liet me in mijn waarde. Nu zag ik: het is goed, het komt goed.”

Chantal ging aan het werk als taxichauffeur en was veel weg. Maar als ze thuis was, werd er veel gepraat en gelachen. “We bouwden onze band weer op.” Maar toen drie maanden later haar moeder na een verkoudheid maar bleef hoesten, was Chantal bezorgd: “Ik zei: ‘Ga eens naar de dokter, ma, je klinkt net als een zeehond.’ En toen was het niet goed.”