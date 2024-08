Nabestaanden doodgereden Gerard kunnen automobilist (88) niet vergeven

Woedend zijn ze. En intens verdrietig. Dertien maanden nadat hun man, vader en opa werd doodgereden op de Halsterseweg in Bergen op Zoom is het verdriet bij de familie van de 72-jarige Gerard Toussa nog enorm. Ze konden het dan ook niet opbrengen om dinsdag naar de rechtbank in Breda te komen. Daar moest de 88-jarige Wim van T. uit Bergen op Zoom zich verantwoorden voor het dodelijke ongeluk.

Gerard was bijna 55 jaar lid van het looporkest de Leutige Krabben uit Bergen op Zoom. Hij was jaren voorzitter van de club en speelde ook voor andere orkesten in de regio. Hij had kinderen en kleinkinderen en genoot na zijn pensioen nog volop van het (muzikale) leven. Op 24 juli vorig jaar was hij op weg van een repetitie naar huis, waar zijn zoon en diens gezin even gedag kwamen zeggen voor ze op vakantie zouden gaan naar Spanje. Maar zijn huis haalde hij nooit.

Op het moment dat Gerard voorbij het huis van Wim van T. fietste, reed deze net achteruit zijn erf af. Hij wilde rechts achteruit de ventweg op rijden, maar dat ging helemaal mis. Wim raakte de regenpijp en vervolgens een paaltje in de tuin, hij raakte in paniek, zo vertelde hij. Hij gaf flink gas in zijn automaat en schoot achteruit de weg op. Over de ventweg, door de bosjes, over het eerste fietspad, de hoofdrijbaan en over het fietspad aan de andere kant van de weg. Daar kwam hij tegen een auto van de overburen tot stilstand.

Onderweg had hij Gerard geschept en hij vroeg hem hoe het ging toen hij hem zag zitten. Niet zo goed, blijkbaar, want onderweg naar het ziekenhuis in Rotterdam overleed het 72-jarige slachtoffer in de ambulance.

Brief nabestaanden

Wim van T. is een man op leeftijd en loopt met een stok en een rollator. Vanwege een spierziekte heeft hij aangepaste schoenen. Zijn rijbewijs was nog geldig tot oktober 2024. De familie Toussa vindt dat Van T. daarom ook niet meer had mogen rijden, ‘gezien zijn fysieke en geestelijke gesteldheid’, zo bleek uit een brief die in de rechtszaal werd voorgelezen. “Hij was egoïstisch door wel te gaan rijden. We zullen hem dit nooit vergeven”, liet de zoon van het slachtoffer, mede namens zijn moeder, weten.

Volgens hen was het beter geweest als Van T. op deze leeftijd en met zijn beperkingen geen auto meer had gereden. Zijn kinderen hadden hem moeten verbieden om te gaan rijden, vinden ze.

'Geen doorsnee verdachte'

De officier van justitie was de leeftijd van Van T. natuurlijk ook opgevallen. “Dit is geen doorsnee verdachte, dus ik maak in deze zaak andere afwegingen dan normaal”, zo legde hij uit. Van T. had nog een rijbewijs, dus hij deed niks verkeerd door in zijn auto te stappen. En paniek staat los van leeftijd, oordeelde de officier, die het wel gek vond dat de man op zijn eigen erf, na tientallen schadevrije jaren, zo’n black-out kreeg.

Bij de strafeis hield de officier rekening met de leeftijd van de verdachte. Het rijbewijs innemen heeft geen nut meer nu de 88-jarige man zelf direct zijn rijbewijs heeft ingeleverd. Een werkstraf vond de officier niet passend, gezien de leeftijd en de gesteldheid van de man: hij kwam met een rollator de rechtszaal in. Daarom eiste hij een geldboete van 2000 euro.

Van T. raakte steeds meer geëmotioneerd tijdens de zitting. Hij had wel graag met de familie Toussa gepraat, omdat hij zelf ook slecht slaapt en dagelijks aan het ongeluk denkt. “Het is onvergeeflijk, wat ik heb gedaan en onvoorstelbaar dat het kon gebeuren”, zo vertelde hij in zijn laatste woord. “Ik begrijp dat het verlies enorm is. Ik voel me schuldig en dat zal altijd zo blijven.”

De uitspraak in deze zaak is op 10 september.

