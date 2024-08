Werkend drugslab opgerold: mannen uit Best, Eindhoven en Waalre opgepakt

Drie mannen uit Best, Eindhoven en Waalre zijn aangehouden in een onderzoek naar een opgerold drugslab in Roermond. Het lab dat nog in gebruik was, werd eind juni ontdekt in een loods in de Limburgse plaats.

De politie ontdekte het drugslab op 28 juni in een schuur achter een woning in het buitengebied van Roermond. Een speciaal team van de politie viel de loods binnen en ontmantelde het lab. Op dat moment werden er nog volop synthetische drugs geproduceerd. Hiervoor werd illegaal stroom en gas afgetapt. De bewoner van het pand werd bij de inval gearresteerd. In het onderzoek kwamen de namen van drie Brabantse verdachten in beeld, geeft de politie dinsdag aan. Het gaat om mannen uit Best, Eindhoven en Waalre, van 28, 33 en 37 jaar oud. Ze werden al op 20 augustus aangehouden en zijn al voorgeleid bij de rechter-commissaris. De drie zitten nog vast. Later in het onderzoek kwam de recherche nog twee verdachten op het spoor. Het gaat om twee mannen van 18 uit het Limburgse Herkenbosch en Roermond. De twee werden maandag aangehouden. Het onderzoek is nog in volle gang, zo laat de poitie dinsdag weten.