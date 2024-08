Zoektocht naar het Brabantse meisje dat zo sprekend op Mariska lijkt

Zo’n 25 jaar geleden zag Mariska van Leeuwen (47) haar voor het eerst. Een onbekende vrouw, met Brabantse poffer, die als twee druppels water op haar lijkt. Zou het familie zijn? Mariska kwam er niet achter. Kortgeleden kwam ze via Facebook opnieuw de afbeelding tegen. Inmiddels kent ze haar naam en dat de vrouw uit Den Dungen kwam.

Het zal rond 1999 zijn geweest toen Mariska in het openluchtmuseum in Arnhem de afbeelding van haar lookalike voor het eerst zag. “We waren met een vriendengroep en iemand zei: ‘Kijk Maris, hier hang jij’. Ik zie die foto en denk ‘Hè? Ik zou zweren dat ik dat ben. Da’s raar.’ Ik heb er een foto van gemaakt, maar dat was nog in de tijd van de fotorolletjes en toen ik ‘m liet ontwikkelen, was de afdruk heel wazig, daar kon ik niks mee.”

“Ik zocht naar Chinese hoedjes en kwam de foto weer tegen.”

Mariska liet haar mysterieuze dubbelganger daarom rusten. Tot een paar weken geleden. “Ik ben zorgzangeres en zing voor mensen met dementie. Voor een act over landen en steden zocht ik informatie over een Chinees hoedje. En toen kwam ik deze foto weer tegen.”

De ingekleurde fotokaart uit 1902 met in het midden Mariska's lookalike (foto: BHIC).

Via Chinese hoedjes kwam Mariska bij een artikel terecht over Brabantse poffers: het hoofddeksel dat vrouwen in onze provincie vorige eeuw vaak droegen. Er stond een afbeelding bij van drie vrouwen met zo’n poffer en één van die vrouwen was Mariska’s dubbelganger. Er stond ook een naam bij geschreven: Jetty. Mariska besloot werk te maken van haar zoektocht en plaatste een oproep bij de foto. Ze kwam erachter dat de vrouw waarschijnlijk Marie van der Steen uit Den Dungen is. Geboren in 1885, overleden in 1973. De foto is gemaakt in 1902. “Nou moet ik kijken of er ergens een link is. Want het lijkt zó erg. Mensen die de foto’s zien, denken dat het gefotoshopt is: ‘Dit ben jij toch?’ ‘Nee, dit ben ik echt niet.’”

De originele foto met in het midden Marie van der Steen (foto: BHIC).

“Misschien is er een kleindochter die op mij lijkt?”