Sprintkanon gaat ook voor medaille op 'bij-onderdeel': 'Mooie warming-up'

Haar doel is drie medailles te pakken. Op de 100 en 200 meter is para-atlete Marlène van Gansewinkel (29) een kandidaat voor het podium, maar ook bij het verspringen. En dat terwijl de Hilvarenbeekse daar soms maar één keer in de vier weken voor traint. “Ik ben erachter gekomen dat het niet uitmaakt hoe vaak ik verspring, ik heb mijn niveau bereikt.”

Zo’n tien jaar geleden besloot de zonder linkeronderbeen en onderarm geboren Marlène om naast hardlopen op hoog niveau het verspringen erbij te gaan doen. “Iedereen in de trainingsgroep deed dat al en ik volgde. Verspringen bleek goed voor mijn ontwikkeling en vertrouwen. Het heeft me veel geleerd over hoe ik met mijn blade om moet gaan. Twee jaar later won ik al een medaille en de daaropvolgende grote toernooien, zoals de laatste twee Paralympische Spelen, bleef ik dat doen.”

De Brabantse noemt verspringen een ‘leuk bij-onderdeel’. “Ik heb erg mijn best gedaan om een goede verspringer te worden, maar mijn max is bereikt. Of ik nu eens in de week of in de vier weken train, dat maakt niets uit. Mijn tactiek is hard aan komen rennen en dan volgt de afzet. Ik stak heel wat uurtjes in de techniek, maar perfect werd het niet. Ik ben 1.77 meter lang en sterk, dan kost het springen veel kracht. Ik voel me een sprinter, geen echte verspringer.”

Voor het verspringen heeft ze vrijwel dezelfde blade als bij de looponderdelen. “Er zit een ander soort zool onder en de blade is iets langer en stijver. Maar het is wel dezelfde soort, geen hele andere vorm.”

Voor Marlène is het verspringen komende zaterdag het eerste onderdeel waarbij ze in actie komt in de Franse hoofdstad. “Ik wil graag mijn beste sprong ooit noteren en daarmee een medaille pakken. Het is tevens een mooie warming-up voor de sprintonderdelen, dat is mijn terrein. Ik heb het stadion dan al gezien en weet een beetje wat ik kan verwachten.”