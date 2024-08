PSV-fans houden privéjets in de gaten en rekenen op Earnest Stewart

Waar blijven de nieuwe verdedigers van PSV? Tijdens de open training van de Eindhovense club dinsdag is het een veelgestelde vraag. De zo gewenste transfers zijn gespreksonderwerp nummer één rond het veld. Zorgen zijn er nog niet, zo leert een rondje langs een aantal fans: "Earnest Stewart regelt dit wel!"

"Ik zie Jerdy Schouten en Johan Bakayoko er helemaal niet tussen lopen", merken twee supporters dinsdag op. "Zul je zien dat die ook nog weggaan in de laatste dagen. Ik heb het er niet op."

Op het trainingsveld van PSV zijn deze morgen maar vijftien spelers aan het trainen. Schouten en Bakayoko zijn binnen omdat zij last hebben van lichte klachten. Voorlopig speelt er niks concreets rond de twee; PSV is vooral druk met het binnenhalen van de broodnodige verdedigers.

"We hebben ook nog even", blijft een toeschouwer rustig. "Ik heb alle vertrouwen in Earnest Stewart. Het gaat nog een drukke week worden. Ik verwacht nog wel drie verdedigers. Hij kan aan de bak."

Wat duidelijk wordt, is dat de supporters veel vertrouwen hebben in de technisch directeur. "Stewart moet nog even gaan werken voor zijn geld. Maar het is natuurlijk ook lastig, want al die spelers zijn hartstikke duur. Maar bij PSV komt het altijd goed. We staan niet voor niks alweer bovenaan", zegt een vrouw die met haar neef staat te kijken naar de training.

Intussen circuleren de nodige namen en gaat het op social media soms helemaal los. Elke privéjet die op weg is naar Nederland wordt geanalyseerd. Zo landt er dinsdagavond een vliegtuig uit Riyadh in Amsterdam. PSV zou achter linksback Renan Lodi aan zitten en die voetbalt momenteel in Saoedi-Arabië.