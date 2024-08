Transferkoorts stijgt bij PSV, dit is waarom je vuurwerk kan verwachten

De transferdeadline komt steeds dichterbij en nog altijd is PSV op zoek naar verdedigers. De druk op technisch directeur Earnest Stewart neemt toe, nu de beschikbare tijd steeds korter wordt. De komende dagen moeten zorgen voor vuurwerk met nog zeker twee of drie aanwinsten.

Lange zoektocht Aangezien PSV nog op zoek is naar zo’n twee tot drie verdedigers stijgt de transferkoorts in en rond het Philips Stadion. PSV zag met Jordan Teze, Shurandy Sambo, Patrick van Aanholt en Andre Ramalho al vier verdedigers vertrekken. Daarvoor kwam alleen Ryan Flamingo terug van FC Utrecht.

Nog tot maandag 2 september middernacht heeft PSV de tijd om spelers te halen. Dat is beduidend langer dan clubs uit de grotere competities in Europa, zoals de Bundesliga en de Premier League. In die landen sluit de transfermarkt namelijk al aanstaande vrijdag om middernacht. Clubs uit die competities mogen dan nog wel spelers verkopen, maar niet meer kopen.

Peter Bosz heeft al meermaals aangegeven achterin nog versterkingen te willen. “Het is geen geheim dat we ons in de verdediging willen versterken”, zei hij bijvoorbeeld op 24 juli na de oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven.

Maar een maand later is er nog altijd geen verdediger bijgekomen en zag hij Teze vertrekken naar Monaco. Ook dreigt nog altijd het vertrek van andere sterkhouders, al lijkt dat gevaar steeds verder afgewend. Waardoor de focus deze laatste dagen vooral zal liggen op de inkomende transfers.

Misrekening

Technisch directeur Earnest Stewart misrekende zich met Sepp van den Berg. De verdediger sprak met Peter Bosz en was maandenlang de nummer één op het wensenlijstje. Maar eigenlijk was de verdediger van Liverpool nooit haalbaar. De Nederlander maakte een transfer van zo'n 35 miljoen euro naar Brentford. Een bedrag dat PSV in de verste verte niet had kunnen betalen.

Naar verluidt is Ko Itakura een centrale verdediger van het Duitse Borussia Mönchengaldbach nu een belangrijke kandidaat om een vacature achterin in te vullen. Maar daarbij geldt dat de Japanner waarschijnlijk al voor vrijdag gehaald moet worden omdat de Duitse club dan nog een vervanger kan halen. Ook een linksback en een rechtsback staan nog op het verlanglijstje van PSV dat dus snel zal moeten handelen.

Dat PSV zolang doet over het binnenhalen van verdedigers is een flinke gok (geweest). De gok pakt voor nu goed uit: de Eindhovense club heeft als enige in de Eredivisie negen punten uit drie wedstrijden gehaald. En dat zorgt nu al een voor een voorsprong van vier punten op Feyenoord.

Maar als er daadwerkelijk drie nieuwe verdedigers naar Eindhoven komen, zal het tijd kosten hen in te passen. En die tijd kan wel eens heel kort zijn. Na zondag start een interlandbreak en gaan veel spelers weg met hun nationale elftal. Daarna wacht voor PSV de eerste speelronde in de Champions League.