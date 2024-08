Jongen veroordeeld voor ontucht met zus: meisje raakt zwanger

De rechtbank in Breda heeft dinsdag uitspraak gedaan in een bijzondere zaak. Een jongen van nu zeventien uit Breda is veroordeeld voor ontucht met zijn zus. Het slachtoffer was dertien toen ze twee jaar geleden in verwachting bleek te zijn van de jongen. Hij heeft steeds volgehouden dat hij niet wist dat ze dezelfde moeder hadden. De rechter vond dat ongeloofwaardig en legde een werkstraf van 60 uur op.

Het meisje en de jongen hebben een problematische jeugd. Al op jonge leeftijd worden ze uit huis geplaatst. Ze komen in hetzelfde pleeggezin terecht totdat de jongen weer bij zijn moeder mag gaan wonen. In juni 2022 trekt het meisje ook bij hen in, nadat de moeder had gemerkt dat ze toenadering tot haar zoon had gezocht. De twee hadden de jaren daarvoor al via internet een relatie opgebouwd, zonder dat ze in de gaten zouden hebben gehad dat ze broer en zus waren.

'Echt engggg'

In een mum van tijd komt het tot seks tussen de twee. Het slachtoffer laat via TikTok aan een vriendin weten dat ze was gevingerd en dat ze bang was voor geslachtsgemeenschap. “Echt engggg”, schrijft ze.

Haar vriendin meldt de ontucht bij de politie. Ook de William Schrikker Stichting wordt op de hoogte gebracht. Deze jeugdbeschermingsorganisatie gaat het gesprek aan met het meisje, maar ze ontkent op dat moment de seksuele handelingen.

En dan blijkt begin januari 2023 dat het meisje zwanger is. De jongen ontkent dat hij de vader is, maar in mei van dat jaar wordt vastgesteld dat hij wel degelijk de biologische vader van het kind moet zijn.

'Norm overschreden'

De rechtbank vindt dan ook dat de jongen een ‘sociaal-ethische norm’ heeft overschreden en zich zo schuldig heeft gemaakt aan ontucht. Bovenop de werkstraf kreeg de Bredanaar vier dagen jeugdgevangenis opgelegd, maar die heeft hij al uitgezeten.

Hem wacht nog eens negentig dagen jeugdgevangenis wanneer hij zich de komende twee jaar niet aan bepaalde voorwaarden houdt. Hieronder valt het meewerken aan hulpverlening. Ook komt hij onder toezicht te staan van de reclassering. Op deze manier hoopt de rechtbank te voorkomen dat het tot een herhaling komt. Dit vanwege de ‘persoonlijke problematiek’ van de jongen: hij is op jonge leeftijd onder meer geconfronteerd met seksueel misbruik.

De officier van justitie eiste twee weken geleden een zwaardere straf, waaronder een langere proeftijd. De zaak werd toen achter gesloten deuren behandeld vanwege de leeftijd van de jongen, hij is minderjarig. Zijn advocaat vertelde toen dat er sprake was van vrijwillige seks tussen de twee jeugdigen, hij bepleitte vrijspraak. Vergeefs, zo bleek dinsdag.