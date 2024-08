Kramer terug bij RKC Waalwijk: 'Heb niet handig gereageerd'

Michiel Kramer is per direct teruggekeerd in de selectie van RKC Waalwijk. De spits ontbrak afgelopen weekend vanwege een akkefietje bij de club, maar beide partijen hebben na goed overleg besloten dat Kramer weer deel uitmaakt van de spelersgroep van trainer Henk Fraser.

"In de beste families komen verschillen van inzicht voor. We hebben Michiel de afgelopen dagen de tijd gegeven en het met elkaar over de situatie gehad. In goed overleg met alle betrokkenen binnen de club, sluit Michiel direct weer aan bij de groep. De focus ligt voor iedereen volledig op de wedstrijd van aanstaande vrijdag tegen AZ", aldus technisch directeur Mo Allach. De spits legt de schuld van zijn tijdelijke afwezigheid bij zichzelf. "Afgelopen week heeft zich een situatie voorgedaan waarin ik niet handig heb gereageerd. We hebben het erover gehad en zijn samen tot het besluit gekomen dat ik vanaf morgen weer op het trainingsveld sta met de rest van de groep." RKC Waalwijk neemt het vrijdagavond op eigen veld op tegen AZ. De Brabanders wachten na drie wedstrijden nog op hun eerste punt.