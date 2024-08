Bevalling loopt net even anders dan gepland door bijzonder bezoek

Zijn vrouw wilde eigenlijk in het ziekenhuis bevallen, want het Catharina Ziekenhuis Eindhoven is 'om de hoek'. Maar het ging ineens zo snel dat er thuis bevallen moest worden. Niet het enige dat anders liep dan gepland, want terwijl ze aan het bevallen was, stond er ineens politie aan de deur. "Het was midden in de nacht, een uur of vier", vertelt de kersverse vader Haytan (24). "Ze stonden gespannen klaar voor de deur om in actie te komen."

De politie bleek die bewuste nacht van 18 op 19 augustus een melding te hebben gekregen van huiselijk geweld: de melder had een vrouw horen schreeuwen en gehoord dat ze riep 'je doet me pijn'. Maar er was geen sprake van geweld: er kwam een kleine ter wereld en daar kwamen de agenten die voor Haytans deur stonden snel achter. Haytan: "Toen ik opendeed, kwam gelukkig de kraamverzorgster net even kijken. Toen waren ze wel overtuigd dat er niets aan de hand was."

Ze wonen in een flat en het er is 'nogal gehorig', legt hij - bekomen van de eerste verbazing - uit. "De buren wisten het natuurlijk wel en de dikke buik van haar moet meer mensen zijn opgevallen, maar ik kan me voorstellen dat iemand geschrokken is en heeft gebeld." Dat neemt Haytan de melder van huiselijk geweld niet kwalijk. "Mijn schoonmoeder zei: 'dan weet je dat je in ieder geval in een veilige buurt woont'."

Naast dat de agenten wit wegtrokken, boden ze meerdere malen hun excuses aan. Verder heeft Haytan niks meer van de politie gehoord. "Maar die excuses waren voldoende", geeft hij aan. "Verder is er zoveel gebeurd dat ik er niet meer zoveel aan heb gedacht. Het is ook goed dat ze de melder op de hoogte hebben gebracht. "



Logisch, want naast de kersverse Jannah - die helemaal gezond ter wereld kwam - hebben Haytan en zijn vrouw nog Zidane, een zoontje van twee jaar oud. "We zijn een jong gezin en hebben het daar voorlopig druk zat mee."

