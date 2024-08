Grote storing op Eindhoven Airport, geen vliegverkeer mogelijk

Eindhoven Airport kampt woensdagochtend met een grote netwerkstoring. Er is deze woensdag nog geen enkele vlucht vertrokken of geland. De security in de vertrekhal is gesloten. Naar verluidt zit het probleem bij de verkeerstoren.

Het is nog onduidelijk wanneer de storing is verholpen, meldt de Koninklijke Luchtmacht. Er wordt volgens de luchtmacht hard gewerkt aan een oplossing. Tot die tijd kunnen er geen vluchten vertrekken of landen op het vliegveld.

Drukte

Het is erg druk in de hal van het vliegveld. "Het staat vol mensen, en omdat het lekker weer is wachten er ook veel mensen buiten op het voorplein", meldt een ANP-fotograaf ter plaatse." Het is wel relatief rustig. Er zijn geen schreeuwende mensen". De digitale borden met vertrektijden zijn volgens de fotograaf uitgezet.

Omroep Brabant meldt dat er reizigers klagen dat de luchthaven weinig informatie geeft. Het Eindhovens Dagblad heeft van een passagier gehoord dat Ryanair heeft besloten mensen op te halen en naar de luchthaven van Düsseldorf te brengen. Een woordvoerder van Ryanair is niet bereikbaar voor commentaar.

Transavia vliegt ook vanaf Eindhoven. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij bevestigt dat er momenteel niet kan worden gevlogen. Hij laat weten 'nog niet te kunnen zeggen wat de consequenties zijn'. TUI kijkt momenteel wat de impact is.

'Luchtverkeersleiding en marechaussee kunnen nergens in'

Volgens een van de reizigers op Eindhoven Airport kunnen de luchtverkeersleiding en ook de marechaussee woensdagochtend nergens in. "Eindhoven Airport komt nog met weinig duidelijkheid, richting de reizigers." Daarover klaagt ook een andere reiziger: "Er wordt al een aantal uur niet verteld wat er aan de hand is."

Een vrouw vertelt dat zij sinds halfzes woensdagochtend in de inkomhal zit. "Ik zou naar Lissabon vliegen en donderdag teruggaan. Ik belde net het reisbureau voor meer informatie. Daar zeggen ze te zien dat ik sinds kwart voor acht kan boarden, maar dat is niet het geval. En ik hoor hier niks..."