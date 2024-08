Hulp- en overheidsdiensten getroffen door grote storing

De veiligheidsregio's in Brabant melden woensdag getroffen te zijn door een grote storing. De hulpdiensten in de drie regio's communiceren daarom deels 'op de ouderwetse manier' via portofoons. Ook elders in het land hebben hulp- en overheidsdiensten netwerkproblemen.

"Normaal gesproken koppelen hulpdiensten terug aan de meldkamer wat de status is van een melding, bijvoorbeeld omdat ze ter plaatse zijn of ergens heen moeten. Die communicatie verloopt via het C2000-systeem en dat gedeelte van C2000 heeft nu een storing", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost weten. De rest van C2000 werkt volgens de woordvoerder nog wel: "Het gaat dus puur om de communicatie tussen hulpdiensten en de meldkamer." En dat 'lijkt vooralsnog geen verdere problemen op te leveren', zegt een woordvoerder van de regio Brabant-Noord. Overal in het land problemen

Bijna alle landelijke hulpdiensten melden woensdagochtend soortgelijke problemen. Noodnummer 112 is wel gewoon bereikbaar. Naast hulpdiensten zijn ook veel overheidsdiensten getroffen. De landelijke storing is het gevolg van een storing op het Defensienetwerk. Alle systemen die gebruikmaken van het getroffen defensienetwerk liggen plat. Er zijn geen signalen dat de openbare veiligheid in het geding is. Naar verluidt wordt in overheidskringen niet uitgegaan van een cyberaanval, meldt het ANP. De aard van de problemen verschilt per instantie en dienst. Zo kunnen medewerkers van Justitie op dit moment niet inloggen op locatie, laat een woordvoerder weten. Op afstand werken is volgens hem wel mogelijk. Defensie zegt al de hele ochtend 'IT-problemen' te hebben.

Foto: ANP.