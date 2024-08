Vliegverkeer op Eindhoven Airport ligt tot zeker vijf uur plat door storing

Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport ligt woensdag tot zeker vijf uur 's middags volledig stil. Dat komt door een netwerkstoring bij het ministerie van Defensie. In de loop van woensdagochtend zijn al meerdere vluchten geannuleerd.

Het Eindhovense vliegveld heeft een militair gedeelte dat onder het ministerie van Defensie valt. Eindhoven Airport maakt onder meer gebruik van de vliegtoren en de start- en landingsbaan van het militair gedeelte, dat vliegbasis Eindhoven heet. De storing bij Defensie heeft daarom ook gevolgen voor Eindhoven Airport. Verschillende vluchten zijn omgeleid naar Brussel, het Duitse Weeze en Amsterdam. Volgens een woordvoerder werden er deze woensdag 20.000 reizigers verwacht op het vliegveld. "Verspreid over de hele dag", vult zij aan. Drukte

Vliegveldmedewerkers bereiden zich samen met het Rode Kruis voor op een drukke dag met veel gestrande reizigers. Bovendien stijgt de temperatuur in Eindhoven woensdag richting 30 graden. Daarom zijn er zorgen bij Eindhoven Airport over de warmte.

Foto: ANP.

Veel reizigers moeten in de hitte op en in de luchthaven wachten. "We gaan flessen water uitdelen en proberen het binnen koel te houden door de deuren zoveel mogelijk dicht te houden", zegt innovatiemedewerker Ivar van der Smaal, die uit zijn kantoor is geroepen voor een calamiteitendienst. LEES OOK: Hulp- en overheidsdiensten getroffen door grote storing Van der Smaal is ingezet om reizigers te informeren, te woord te staan en naar de juiste loketten of een zitplek te wijzen. EHBO-medewerkers lopen in herkenbare hesjes rond. Veel reizigers klagen ter plaatse over de informatievoorziening. Het vliegveld zegt tegen reizigers dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. "Houd voor vluchtinformatie de site van Eindhoven Airport in de gaten of neem contact op met je airline", aldus het vliegveld.

Vluchten omgeleid en bussen ingezet

Reisorganisatie TUI laat reizigers van een Eindhovense vlucht naar Tenerife woensdag vanuit Brussel vertrekken. Reizigers worden in bussen naar het Belgische vliegveld gebracht. Later op de dag staat nog een TUI-vlucht gepland, met als bestemming Heraklion. Het is onduidelijk of die kan vertrekken. TUI is niet de enige maatschappij die druk is met oplossingen zoeken voor reizigers. Uit het vluchtschema van Eindhoven Airport blijkt dat Ryanair al een vlucht heeft omgeleid naar het Duitse Weeze. Een woordvoerder van Ryanair gaat niet in op specifieke oplossingen.

Foto: ANP.