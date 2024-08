Hulpdiensten: weinig last van landelijke storing, wel tragere communicatie

Hulpdiensten in Brabant hebben sinds dinsdagavond last van een storing waardoor hun interne communicatie stroever verloopt. De politie, ambulancedienst, GGD en brandweer in Brabant zijn overgegaan op back up-systemen om te communiceren. De diensten zijn voor burgers gewoon bereikbaar. "De veiligheid van burgers is niet in gevaar", aldus een woordvoerder van de politie Oost-Brabant.

De politieregio's Oost-Brabant en Zeeland-West Brabant zeggen dat enkele communicatiesystemen niet goed werken. "Maar de communicatie via de portofoons werkt gewoon", aldus een woordvoerder van regio Oost-Brabant. De meldkamer en agenten die naar 112-meldingen gaan, gebruiken de portofoons om met elkaar te praten. Ook een woordvoerder van de landelijke politie, de afdeling Korpsleiding, zegt dat de politie weinig hinder heeft van de storing. "112 is gewoon bereikbaar en 0900-8844 ook. Voor sommige systemen gebruiken we nu alternatieven." LEES OOK: Hulp- en overheidsdiensten getroffen door grote storing De brandweer Midden- en West-Brabant geeft aan dat ook daar 112-meldingen nog steeds binnenkomen. Intern kan er nog gecommuniceerd worden. Het enige dat de brandweer er op dit moment van voelt, is dat het overzichtssysteem niet werkt. Hierin kan het personeel zien waar iedere brandweerwagen zich op dat moment bevindt. Dit systeem ligt er nu nog uit. Volgens de brandweer hoeft geen extra personeel ingeschakeld te worden.

"Onze ambulances rijden gewoon."

Ook bij GGD Brabant-Zuidoost voelen ze er niet al te veel van en hoeft geen extra personeel ingeschakeld te worden. Er is een back-up-systeem voor de onderlinge communicatie, waardoor ambulancepersoneel nog steeds met elkaar in contact kan blijven. Volgens een woordvoerder hoeven mensen zich geen zorgen te maken: “Onze ambulances rijden gewoon.”