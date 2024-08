David reed 2,5 uur om vliegtuigen te spotten, maar zag helemaal niks

Het is klein leed in vergelijking tot de vele duizenden reizigers die gestrand zijn op Eindhoven Airport. Maar ook Devid Ryckewaert (43) baalt woensdagochtend enorm van de computerstoring op het vliegveld. Hij zat vanuit België tweeëneenhalf uur in de auto om een dagje vliegtuigen te spotten in Eindhoven, maar hij blijft nuchter onder onder de lege start- en landingsbaan. "Het is het risico van deze hobby."

In zijn eentje zit Devid op een stoeltje op een bijna verlaten parkeerdek van P4. Vanaf die plek heb je goed zicht op de start- en landingsbaan van Eindhoven Airport. Maar die blijft nog zeker tot vijf 's middags leeg door een grote netwerkstoring bij Defensie. Als eigenaar van de luchthaven is Defensie ook verantwoordelijk voor de verkeerstoren in Eindhoven. De spotter uit de Belgische kustplaats Nieuwpoort had al snel door dat er iets niet klopte. "Er was heel weinig beweging op het vliegveld, ook op de platforms waar de toestellen geparkeerd staan." David hoefde niet lang te zoeken op internet totdat hij de oorzaak zag van de rust en kalmte op Eindhoven Airport.

"Geduld is een onderdeel van deze hobby."

Toch hoopt de vliegtuigspotter dat hij niet helemaal voor niets tweeëneenhalf uur in de auto heeft gezeten. "Het is nu wachten, maar geduld is een onderdeel van deze hobby." De vraag is echter of hij blijft wachten, want later in de ochtend maakte Eindhoven Airport bekend dat er zeker tot vijf uur 's middags geen vliegverkeer is door de netwerkstoring. Maar dat je als vliegtuigspotter geduld moet hebben, kan Devid weten. Hij is een enthousiaste spotter die vooral defensietoestellen vastlegt. Dat doet hij al sinds zeker 2010. Op een internationale spotterswebsite zijn tientallen prachtige foto's van hem te vinden van zowel defensiehelikopters als -vliegtuigen uit zo'n beetje heel Europa.