Chronisch zieke Milena zoekt wanhopig naar een kamer: 'Studie in gevaar'

De chronisch zieke Milena Ermatinger (27) is wanhopig op zoek naar een kamer in Breda. Ze wil dolgraag studeren, maar doordat ze geen kamer kan vinden is haar hele droom in gevaar. Vier uur reizen per dag tussen haar woonplaats Vught en studiestad Breda is door haar ziekte onhaalbaar. "Het geeft me heel veel stress."

"Ik wil weer de wereld in. Ik wil iets kunnen doen met mijn leven. Ik wil iets bereiken", zegt Milena na al het ziekzijn. "Het is zo jammer als dat niet lukt door zo'n praktisch probleem. Eindelijk heb ik me ertoe kunnen zetten om te gaan studeren." Milena is al tien jaar chronisch ziek. Ze kreeg in 2014 de diagnose: Neutropenie, een bloedziekte. De Vughtse heeft een tekort aan bepaalde witte bloedcellen. Ze onderging tientallen operaties. In 2018 was een beenmergtransplantatie het enige dat nog mogelijk was, inclusief zware chemo's. "Ik heb heel veel pijn en ik heb heel weinig energie", zo merkt ze nog altijd de gevolgen van de beenmergtransplantatie. "Ik ben heel vaak heel erg moe. Studeren zal al zwaar genoeg zijn." De lange reistijd kan daar dus absoluut niet bovenop. "Ik wil het ook zonder kamer proberen, maar ik zie dat heel somber in. De studie zelf zal al zwaar genoeg zijn."



Haast

Wie denkt dat ze laat begon met zoeken, heeft het mis. Op talloze zoeksites meldde ze zich aan. Ze betaalt zich inmiddels blauw aan alle abonnementen. "Niks is gelukt", weet ze na maanden zoeken. "Dat is heel frustrerend. Weer een jaar missen, dat zou echt heel teleurstellend zijn." Ze heeft al een brief naar de gemeente Breda gestuurd. En nu dus deze oproep. Milena droomt van een baan in het laboratorium. Ze wil namelijk Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek gaan studeren aan de Avans Hogeschool in Breda. En dus ligt haar studiekeuze dicht bij zichzelf. "Al kan ik maar een klein steentje bijdragen aan het beter maken van mensen, dan zou dat echt een droom zijn." Ze staat al redelijk hoog op de wachtlijst voor een kamer in een studentencomplex, maar die kamer komt te laat. Op 1 september begint haar studie al. Daarom zoekt ze dus tijdelijk een kamer ter overbrugging. Met nog maar een paar dagen op de kalender, dringt de tijd dus flink. "Ik blijf hoop houden", zegt ze vastberaden. "Ik heb weer nieuw vertrouwen." Heb jij de gouden tip? Meld je dan bij Milena's moeder.