Treinmachinist gewond na botsing met vrachtwagen

De machinist van een goederentrein is woensdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Bij het ongeluk viel ook nog een andere gewonde. Het ongeluk gebeurde bij een spoorwegovergang op de Zanddijk bij het Brabantse dorp Hooge Zwaluwe, laten de politie en ProRail weten.

UPDATE: Inmiddels is duidelijk geworden dat bij het ongeluk een man van 25 is omgekomen

De vrachtwagenchauffeur is niet gewond geraakt. Hij is wel aangehouden. Dat is procedure na een ernstig verkeersongeval. Hoe het met de andere gewonde gaat is onduidelijk, ook is niet duidelijk op welke manier dit slachtoffer bij het ongeluk betrokken is geraakt.