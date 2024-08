Slachtoffers bekneld nadat camper op A2 achter op vrachtwagen botst

Op de A2 bij Eindhoven is woensdagmiddag een camper achter op een kleine vrachtwagen gebotst. Een ouder stel in de camper raakte daarbij bekneld. Aan de andere kant van de snelweg ontstond een lange kijkersfile, doordat mensen de ravage filmden met hun telefoon.

Vanwege de ernst van de situatie landde er een traumahelikopter midden op de A2. Volgens de politie is het stel 'behoorlijk gewond' geraakt bij het ongeluk. Beide slachtoffers zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd.

Vanwege de beknelling van de man en vrouw rukte ook de brandweer uit om ze te bevrijden uit hun zwaargehavende camper. De hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeluk en de snelweg was enige tijd afgesloten tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp.

Kijkersfile Door het ongeluk ontstond aan de andere kant van de A2 een kijkersfile. Agenten hebben tientallen kentekens genoteerd van bestuurders die met hun telefoon in de hand de ravage op de andere weghelft aan het filmen waren.

Omdat de snelweg A2 dicht was tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp werd het verkeer parallel omgeleid over de N2. Rond tien voor half vier was de A2 weer vrij.