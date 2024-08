Mega spandoek van Ajax-sponsor beklad in Eindhoven, Ziggo kaatst bal terug

Gedoe rond het voetbal, zonder dat er een bal aan te pas komt. Vandalen hebben het meterslange spandoek van tv- en internetaanbieder Ziggo beklad. Op het grote doek staat een foto van een PSV-fan met daarnaast ook afbeeldingen van supporters van Ajax, Feyenoord en AZ. De marketingactie is bij een deel van de PSV-aanhang in het verkeerde keelgat geschoten, zo blijkt op X. Via het sociale mediakanaal kaatst Ziggo de bal terug, maar die reactie schiet bij veel Eindhovenaren het doel voorbij.

Ziggo liet de afgelopen dagen een meters hoog en tientallen meters breed spandoek ophangen tegen de gevel van het Beursgebouw in Eindhoven. Het bedrijf dacht daarmee reclame te kunnen maken voor het Europees voetbal op de eigen zender. Maar het doek zorgt al dagen voor ophef op social media. "Wat denken jullie zelf, Ziggo Webcare?! Hang die rommel lekker in je eigen stad!!", reageert Joske Brenet op het voormalige Twitter. Feyenoord zolang ik leef! reageert: "Ziggo, wij willen geen andere clubs in onze stad hebben hangen, snappie?"

"Alsjeblieft, @ZiggoCompany, zo doen wij dat in Eindhoven."

Via X werd eerder al gedreigd het spandoek te vernielen. Woensdagochtend blijkt dat het niet bij dreigementen is gebleven: de logo's van AZ, Ajax en Feyenoord zijn met rood beklad en 'onzichtbaar' gemaakt. Opmerkelijk detail: de vandalen hebben het logo van FC Barcelona intact gelaten. Net als dat van PSV, uiteraard.

Het shirt van FC Barcelona is niet beklad (foto: Ferenc Triki)

"Alsjeblieft, @ZiggoCompany, zo doen wij dat in Eindhoven", reageerde Joske Brenet woensdagmorgen met een foto van de bekladding. De tweet is inmiddels verwijderd en ook het account is niet meer in de lucht.

"Helaas is dit geen kleurwedstrijd"

Ziggo komt met een opmerkelijke reactie op de vernieling op X: "Sta je daar, als een ware rebel met je stift in de hand... Helaas is dit geen kleurwedstrijd, maar wie weet maak je bij @POL_OostBrabant nog kans op een leuke prijs!?" En ook daar ontstaat weer ophef over. "Ga elders provoceren", reageert Laurens. En Carmen schrijft: "Abonnement ga ik per direct opzeggen, je baan raak je hopelijk ook kwijt. Jullie lokken zelf uit door zo'n onhandige banner en dan huilend naar de politie stappen."

'Stelletje Calimero's'

"Of je denkt zelf even na voor je zoiets doms doet. Als je dan toch een reclame wilt ophangen, pas hem dan even aan aan de locatie", reageert Tja... op X. "Heel simpel te doen, grote misser van jullie marketingafdeling. Zal ergens hangen tussen amateurisme en/of arrogantie." Er is ook bijval voor de tv-aanbieder. Zo wordt er onder de negatieve reacties ook gereageerd met 'stelletje Calimero's', een verwijzing die vaker wordt gebruikt richting PSV-fans die zich achtergesteld voelen.

Wachten op privacy instellingen...