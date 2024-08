Wethouder slaapt in nieuw arbeidsmigrantenhotel: ‘Heerlijk geslapen’

Tilburg heeft een splinternieuw verblijf voor 700 arbeidsmigranten. Als er al iets nieuws werd gebouwd voor arbeidsmigranten, waren het tot nu toe containerwoningen. Maar hier gaat het voor het eerst om een grote, stenen flat. Wethouder Wonen Yusuf Çelik wilde zelf voelen hoe dat is en bleef er in de nacht van dinsdag op woensdag slapen. "Ik heb heerlijk geslapen."

De nieuwbouw staat aan de Dongenseweg, aan de westkant van de stad. Een complex in U-vorm gebouwd, drie verdiepingen. Wethouder Çelik meldde zich er dinsdagavond met z’n rolkoffertje. Hij kwam terecht in een eenpersoons kamer van 9 vierkante meter, met een eigen bed en kast. Toilet, keuken en douche zijn gedeeld.

De volgende ochtend meldt hij ‘heerlijk geslapen’ te hebben. “Ik ben fit wakker geworden. Ik heb twee kleine kinderen en da’s wel eens lastig in de nacht. Dit is een rustige omgeving, dus je hebt weinig geluid van de buren. Mensen houden hier rekening met elkaar.”

Çelik weet ook wel dat het verblijf hier een groot contrast is met hoe arbeidsmigranten over het algemeen worden gehuisvest: “Daar maken we ons ook zorgen over. Dat er teveel mensen in een huis wonen, dat er overlast is. We willen mensen een goed huis geven. Want als je goed genoeg bent om hier te werken, ben je ook goed genoeg om hier in de stad een plek te krijgen.”

Nu er 700 arbeidsmigranten naar de Dongenseweg verhuizen, komen die plekken in de stad weer vrij voor andere inwoners. Maar de gemeente is er nog lang niet: “We hebben 2900 plekken in de stad voor arbeidsmigranten. Maar dat moeten er 3500 tot 5000 zijn. Dus we zijn voortdurend op zoek.”