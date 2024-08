Tini (67) vermoordde slapend zijn vrouw, rechter spreekt hem vrij

De 67-jarige Tini van D. (67) is vrijgesproken van de moord op zijn vrouw Hanny (64) op 25 september vorig jaar. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag geoordeeld. Tini wurgde zijn vrouw met het snoer van een bedlampje in hun huis aan de Violenstraat in Veghel, maar beweerde dat hij dat in zijn slaap moet hebben gedaan. De rechtbank vindt ook dat Tini zijn vrouw moet hebben vermoord in zijn slaap en sprak hem dus vrij. Justitie had twee weken geleden nog zeven jaar cel geëist voor doodslag.

De zoon en dochter van Tini en Hanny vertelden de rechters twee weken geleden dat ze hun vader zo snel mogelijk weer thuis wilden hebben. Zij konden beiden niet geloven dat die lieve vader en opa zijn vrouw zomaar zou vermoorden. En Tini gaf aan dat hij zelf ook niet wist waarom hij dat heeft gedaan in de vroege ochtend van die 25e september. Het moet allemaal te maken hebben gehad met een slaapstoornis, zo redeneerde hij. Daarom werd uitgebreid onderzocht of het mogelijk is dat Tini een slaapstoornis heeft, waardoor zijn spieren in zijn diepe slaap wel kunnen worden geactiveerd. En de rechtbank gaat daar in mee. Twee neurologen onderzochten Tini en kunnen niet uitsluiten dat Tini wel spieractiviteit in zijn slaap had en zijn enge dromen zo wel kon uitvoeren. Hanny werd gedood met een snoer van het bedlampje, terwijl ze lag te slapen. Daar zijn alle partijen het wel over eens. Tini herinnert zich dat niet meer, hoewel hij meteen na de moord nog wel alle details aan de politie vertelde. In de rechtbank vertelde hij dat hij nog wel weet hij dat hij die 25e september rond half negen wakker werd. Hij probeerde Hanny wakker te maken, maar die wilde nog even slapen. Tini stond wel op en trok op de overloop zijn kleren aan. Daarna ging hij terug de slaapkamer in, deed zijn schoenen aan, die naast het bed stonden en deed de lamellen open om te kijken wat voor weer het was. “En daarna weet ik alleen nog dat ik 112 belde bij de buurman”, vertelde Tini aan de rechters. ”Wat ik in de tussentijd heb gedaan, weet ik niet meer.” Volgens de rechtbank had Tini sinds juli 2023 enge dromen en ging hij naar de huisarts. Die schreef hem oxazepam voor. Dat slaapmiddel bestrijdt ook de slaapstoornis waarvoor Tini werd onderzocht. Door ermee te stoppen kon de slaapstoornis weer opleven. Volgens de rechtbank voldeed Tini ook aan andere voorwaarden die de slaapstoornis bewijzen. Bijvoorbeeld het geheugenverlies is een aanwijzing. Ook heeft Tini zijn daad nooit verhuld en zelf 112 gebeld om alles op te biechten. Daarnaast heeft Tini een zodanige verstandelijke beperking dat de rechtbank het onwaarschijnlijk acht dat Tini zo’n verhaal verzonnen heeft. De rechtbank spreekt hem dan ook vrij.