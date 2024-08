Dodenlijst Kamp Vught niet compleet, veel meer mensen gedood

Er zijn bij Kamp Vught in de Tweede Wereldoorlog veel meer mensen geëxecuteerd dan tot nu toe bekend. Tot die conclusie komt oud-journalist en onderzoeker Ad van Liempt. Op het herdenkingsmonument op de fusilladeplaats staan 329 namen van de mensen die daar zijn omgekomen, maar dat zouden er volgens Van Liempt zeker 400 moeten zijn.

Ad van Liempt deed zijn onderzoek voor het boek 'De wraak op het verzet', dat donderdag uitkomt. Daarin beschrijft hij aan de hand van duizenden documenten, brieven en ooggetuigenverslagen de laatste maanden van het kamp in 1944 toen er honderden verzetsmensen werden gefusilleerd en duizenden werden getransporteerd naar kampen in Duitsland. "Hier op deze plek heeft een massale executie plaatsgevonden in de laatste maanden van het kamp", vertelt Ad, terwijl hij de honderden namen op het herinneringsmonument bekijkt. "Vooral verzetsstrijders uit alle windstreken van Nederland. Na Dolle Dinsdag, de dag dat Nederland bevrijd dacht te zijn, begon de hel voor de mensen die toen nog gevangen zaten in het concentratiekamp in Vught."

"Het probleem is dat de administratie in die laatste dagen van het kamp een chaos was."

Bij het opheffen van het kamp, begin september van dat jaar, besloten de nazi's alle nog levende gevangenen te deporteren naar de kampen Sachsenhausen en Ravensbrück. Meer dan de helft, vermoedelijk meer dan 1900 verzetslieden, zou uiteindelijk bezwijken. Verder komt Ad van Liempt tot de opvallende conclusie dat het aantal in Vught gefusilleerden eerder rond de 400 ligt, terwijl er 329 namen op het monument op de fusilladeplaats staan. "Het grote probleem is dat de administratie in die laatste dagen van het kamp een chaos was. Onder andere doordat de SS'er die het crematorium bediende een notoire dronkenlap was en het in die administratie compleet onduidelijk is wie er om het leven zijn gebracht", aldus Van Liempt.

Ad van Liempt voor het herdenkingsmonument op de fusilladeplaats in Vught (foto: Jan Peels)

"Een vrouw uit Vught die na de oorlog voor het NIOD (het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies) werkte, heeft kunnen achterhalen dat er zeker 329 mensen vermoord zijn. Later heeft ze aan het NIOD laten weten dat er nog allerlei briefjes waren opgedoken met namen en lijsten die ze niet heeft kunnen checken. Daaruit zou blijken dat er veel meer mensen vermoord zijn", vertelt van Liempt. "Oorlogshistoricus Lou de Jong, die ook onderzoek heeft gedaan naar de gang van zaken in Vught, kwam zelfs tot 450 geëxecuteerde kampbewoners", vertelt Ad verder. "De Jong telde 40 Belgen mee, maar ik ben er achtergekomen dat er nooit Belgen in Vught zijn geëxecuteerd. Ze zijn wel afgevoerd naar kamp Sachsenhausen." Als Van Liempt zijn rekensom afmaakt en ook kijkt naar andere getuigenissen en cijfers van het Rode Kruis, komt hij op ruim 400 gefusilleerden.

"Ze mogen niet vergeten worden."

"Het zou mooi zijn als er nog een poging wordt gedaan om uit te zoeken om wie het gaat, maar in de jaren tachtig hebben Duitse en Nederlandse onderzoekers al de conclusie getrokken dat het wel heel moeilijk is. En dat heeft alles te maken met de volkomen chaos van de administratie in die tijd. Maar ze mogen niet vergeten worden, vind ik. Dat is de doelstelling van mijn boek", aldus Ad van Liempt. In 2008 was bij Omroep Brabant een documentaire te zien waar verschillende overlevenden van Kamp Vught vertellen over de laatste dagen in het Kamp en hun deportatie naar Sachsenhausen.