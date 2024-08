Familiebende R. handelde in duizenden kilo's drugs, hoge celstraffen geëist

Vijf leden van de bende van Sjef R. en Chris R. uit Lith zijn vrijdag veroordeeld voor hun rol binnen een professionele drugsorganisatie. Chris R. kreeg als bedrijfsleider met 15 jaar de hoogste celstraf. Ook moet hij 12,5 miljoen euro winst terugbetalen.

Andere leden van de bende, van wie de meesten familie zijn van de beruchte Martien R. uit Oss, kregen straffen van 3 tot 42 maanden. Sjef R. moet in oktober nog voor de rechter verschijnen.

Alle straffen vielen een stuk lager uit dan tijdens de zitting op 18 juni was geëist. Justitie zette in op twintig jaar cel voor leider Chris R., terwijl helpers als Kaan D. en Reginald de J. zeven jaar de cel in zouden moeten. Ook de jonge Martien R., zoon van Chris R. en zijn moeder Paulina R., kregen lagere straffen.

Het meest in het oog sprong de lagere straf voor zoon Martien R. (20). Hij hielp mee in het criminele familiebedrijf met allerlei hand- en spandiensten.

Omdat hij alleen orders opvolgde en nog jong is, hoopt de rechtbank dat hij het criminele pad verlaat. Hij kreeg uiteindelijk negen maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Dat betekent dat hij niet meer de cel in hoeft, omdat hij al drie maanden in voorarrest heeft gezeten.

Wel krijgt hij nog 240 uur taakstraf en de vaderlijke opmerking van de rechter dat de rechtbank ‘een volgende keer uit een ander vaatje zal tappen’.

Meer dan ton wit gewassen

De moeder van Martien R., Paulina, kreeg twaalf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk voor het witwassen van meer dan een ton. Ze had een ‘bovenmatig luxueuze levensstijl’ en wist precies waar het geld daarvoor vandaan kwam. Volgens de rechtbank ontbreekt het haar aan ieder normbesef.

Reginald de J. (32) uit Waalwijk kreeg 42 maanden cel voor zijn deelname aan de organisatie. Hij was de geldkoerier en reed jarenlang met enorme bedragen rond.

Kaan D. (29) was een andere helper, die ook al werd veroordeeld voor zijn hulp aan de organisatie van de ‘grote’ Martien R. Onlangs werd hij wel vrijgesproken in een moordzaak, samen met Anton R., de zoon van Martien R. Kaan D. kreeg voor zijn rol bij de bende van Chris R. een celstraf van dertig maanden.

'De Champions League van de internationale cocaïnehandel'

De Lithse tak van de familie R. blijkt al jaren bezig met de productie en handel in drugs. "De Champions League van de internationale cocaïnehandel", aldus het Openbaar Ministerie tijdens de zitting.

