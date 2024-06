'Kleine' Martien R. moet terug op rechte pad, grote zorgen bij justitie

Justitie maakt zich grote zorgen om de jonge Martien R. (20) uit Lith. Dat bleek dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch, waar hij samen met familieleden en twee anderen terecht stond zijn rol bij in de grootschalige drugshandel en witwassen van grote sommen geld. Tegen de twintigjarige ‘kleine’ werd vier jaar cel geëist, waarvan een voorwaardelijk.

Bij de naam Martien R. denken veel mensen meteen aan de bekende en beruchte Martien R. uit Oss. Die werd na een grote inval in 2019 in november vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot zestien jaar cel voor drugshandel, wapenhandel, witwassen en leiding geven aan een misdaadorganisatie.

Dinsdag stond een andere Martien R. voor de rechter. Nog maar twintig jaar, maar ook hij stond terecht voor drugshandel en witwassen. Deze jongen Martien bleek van alle zaken waar de grote bende mee bezig was op de hoogte en wordt volgens justitie opgeleid om later de bazen op te volgen.

Martien R. zweeg de hele rechtszaak. Een ding wilde hij echter wel kwijt: hij heeft veel last van zijn naam. “Overal waar ik kom, denken ze dat ik dé Martien R. ben”, vertelde hij. “En dat maakt het voor mij lastig om een autobedrijf op te bouwen.”

‘Kleine’ Martien, zoals zijn bijnaam luidt, is geen kleinzoon van de bekende Martien R., maar is van de Lithse tak van de familie. Hij is geen directe familie. Hij woont bij zijn moeder op het woonwagenkamp in Lith. Zijn stiefvader Chris R. en zijn oom Sjef R. ziet justitie als de bedrijfsleider en grote baas van de drugsbende. Tegen Chris R. werd dinsdag twintig jaar geëist en de rechtszaak tegen Sjef R. is in oktober, maar beide mannen zijn op de vlucht voor justitie.

12,5 miljoen terugbetalen

Justitie houdt hen verantwoordelijk voor de handel in duizenden kilo’s cocaïne, mdma, pillen en alle andere denkbare drugs en grondstoffen die er te krijgen zijn. Ze verdienden daar miljoenen mee en justitie eiste dan ook dat Chris R. 12,5 miljoen euro aan winst terugbetaalt.

En in dit milieu groeide Martien R. op. Hij maakte al meerdere invallen mee op het kamp in Lith waar hij altijd woonde, maar dat heeft hem er, volgens justitie, niet van weerhouden om in de voetsporen van zijn stiefvader en oom te treden.

Martien handelde al vroeg in drugs

Hij handelde al in drugs voor de organisatie toen hij nog minderjarig was. Op basis van de chats en foto’s in nachtclubs en social media lijkt hij volop te genieten van de status die zijn familie en hun criminele activiteiten hem geven.

De officier van justitie maakte dinsdag duidelijk dat zijn omgeving hem weet te vinden door zijn familienaam en weet dat ze via hem aan alle drugs kunnen komen. Hij heeft geleerd hoe je een bedrijf opzet, hoe je constructies maakt om geld wit te wassen, dat je scherp moet zijn, je vermogen uit het zicht moet opbergen, gebruik moet maken van auto’s op naam van een ander, communiceert via cryptotelefoons en hoe je onderhandelt over prijzen.

In februari 2023 werden verschillende mensen opgepakt op het kampje in Lith: