Oudste inwoner is overleden op 108-jarige leeftijd

Hinke Klaver, de oudste inwoner van Brabant, is vorige week dinsdag overleden. Haar familie heeft dit woensdag bekendgemaakt. De Eindhovense zou in januari 109 zijn geworden. Ze heeft in Jo Polders-Langeweg een waardig opvolgster gekregen. “Ik voel me helemaal niet zo oud”, zei de Oosterhoutse nadat haar was verteld dat zij zich nu Brabants oudste mag noemen. De geboren Klundertse hoopt binnenkort 107 jaar oud te worden.

Hinke Klaver overleed vorige week vrij onverwacht. “Mijn oma was volstrekt onvoorspelbaar”, vertelt haar 59-jarige kleindochter Janine Jongepier. "Ik dacht dat het nooit zou stoppen, ze was niet ziek of dement. Ook haar hart en hersens functioneerden nog goed, maar haar hele lichaam was op."

Eerder deze woensdag werd de Eindhovense gecremeerd. “Natuurlijk is elk afscheid lastig en gaan we haar missen”, meldt haar kleindochter. “Maar we hebben ook tegen elkaar gezegd dat we haar leven gaan vieren. Dat hebben we gedaan met de verjaardagsgroep. Dat is een groep van familieleden en andere mensen die de afgelopen jaar steeds op haar verjaardag waren.”

Hinke Klaver werd in Friesland geboren, was getrouwd en had twee kinderen. Haar man overleed in 1994. Totdat corona uitbrak heeft ze zelfstandig gewoond. De afgelopen vier jaar verbleef ze in een appartement van zorgcentrum Peppelrode. Volgens Janine Jongepier is ze nooit bij de pakken neer gaan zitten en heeft ze zich altijd goed weten te redden en te vermaken. “Haar positieve instelling zal me het meest bijblijven, ze probeerde van alles het beste te maken.”

Overigens heeft haar oma haar hersens beschikbaar gesteld voor een onderzoek van het Amsterdam UMC. Een medewerkster van dat ziekenhuis bestudeert (gezonde) hersens van mensen van boven de honderd jaar. Zo hoopt ze meer inzicht te krijgen in Alzheimer. Janine Jongepier: "Over anderhalf tot twee jaar hopen we hiervan iets te horen." Ondertussen zal ze nog geregeld aan haar oma denken.

Jo Polders-Langeweg uit Oosterhout is nu de oudste inwoner van onze provincie. Volgens haar nicht Cora van Koolwijk-Langeweg is ze er trots op, maar ze erkent ook dat (hoe kan het anders) de jaren gaan tellen bij haar tante. “Ze kan slecht zien en horen en ze voelt zich wel eens eenzaam”, aldus de 70-jarige Teteringse.