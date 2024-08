Gigantische dinoschedel aangekomen bij Oertijdmuseum: 'Wordt een topstuk'

Voor dinosaurusliefhebbers is het zo ongeveer het hoogst haalbare: het vinden van de grootste triceratops-schedel. De paleontologen van het Oertijdmuseum in Boxtel vonden de twee meter lange schedel bij toeval tijdens veldwerk in de Verenigde Staten. Woensdag kwam onder massale belangstelling de 'heilige graal van de prehistorie' aan bij het museum.

Op dat moment ontdekte zijn collega een hoorn in het zand die alsmaar doorliep. En jawel, dát bleek de schedel van de triceratops. De schedel is met hulp van de landeigenaar uit de grond gehaald en vervolgens verscheept naar Nederland.

Even terug in de tijd naar begin juni. Een team van vier paleontologen van het Oertijdmuseum was in de staat Wyoming in de Verenigde Staten met veldwerk bezig. Een van hen kreeg een bloedneus en moest in de gaten worden gehouden.

Eenmaal binnen, wordt de kist behoedzaam opengemaakt. De enorme schedel is voor dit moment nog ingepakt in gips en lappen. Allemaal om ervoor te zorgen dat de resten van Veronika - zoals medewerkers de dino al liefkozend hebben genoemd - veilig en wel aankomen. Met succes: "Ze heeft de reis van twee weken overleefd", zegt conservator Jonathan Wallaard. "Ik ben blij dat de schedel heel is aangekomen. Dan kunnen we nu beginnen met het uitpakken."

En dat uitpakken kan wel even duren. "Het is een tijdrovende klus en een heel precies werkje." Sterker nog: alles bij elkaar kan het wel een jaar in beslag nemen. "Het gips moet er eerst af. Daarna gaan we zandstralen en stenen die eraan vastzitten weg boren. Daarna wordt de schedel geprepareerd voor de tentoonstelling. Hier zijn we nog wel even zoet mee."

Is gezien de omvang van het dier ook niet zo gek. Wallaard legt uit dat de triceratops wel zo'n acht meter kan worden. "En deze schedel is zo'n twee meter groot. En nog in topconditie", glundert de conservator.

Daarom is het volgens de conservator het wachten meer dan waard. "Van de buitenkant is nu al te zien dat het een prachtige schedel is. Misschien wel de mooiste van Europa. Dit wordt een topstuk in ons museum."