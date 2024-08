Bedrijven opgeschrikt door kogelgaten bij ingang: 'Een brok in de keel'

Bij de hoofdingang van een gebouw, waar verschillende bedrijven zitten, aan de Boogschutter in Den Bosch zijn donderdagochtend kogelinslagen gevonden. Bij een van de bedrijven, 073 Meeting Company, zijn ze erg geschrokken. "Wij hebben geen idee wat hiervoor de aanleiding is." Het voorval is vastgelegd op camerabeelden.

Medewerkers van een ander bedrijf in het gebouw ontdekten de kogelgaten toen ze hun werkdag donderdagochtend opstartten. Maar ook bij zalenverhuurder 073 Meeting Company sloeg de schrik toe toen ze erachter kwamen dat vier kogels door de ramen van het pand zijn geschoten. "Wij zijn wel gewoon open vandaag, maar werken op zo'n dag is erg lastig", zegt Coen van Genugten. Hij is de man van de eigenaresse van het bedrijf. "We hebben een brok in de keel." Wat er is gebeurd, is in ieder geval voor een deel vastgelegd door bewakingscamera's van het bedrijfspand, zegt Van Genugten. Op beelden is te zien hoe woensdagavond tegen middernacht de mogelijke schutter op een fatbike komt aanrijden. Hij spuit iets op de grond bij de ingang, mogelijk een tekst, en lijkt daarna vier keer door glazen ruiten van het gebouw heen te schieten.

"Ik heb geen idee wat de aanleiding hiervoor is geweest."

Volgens de politie is niemand gewond geraakt. Of er een leesbare boodschap op de grond is gekalkt, is niet duidelijk. Van Genugten heeft geen idee wat de aanleiding is van de schietpartij. "Hier zitten drie bedrijven. Het kan voor ons zijn, maar ook voor een van de anderen. Ik hoop dat het in ieder geval snel wordt opgelost. Gelukkig zijn de gemeente en de politie echt naast ons gaan staan. Er wordt met man en macht gewerkt om de dader te pakken." Agenten zijn donderdagochtend bezig met sporenonderzoek bij het gebouw. Het bedrijvenpand ligt aan een doodlopende weg op een industrieterrein. Naast 073 Meeting Company zit ook kinderopvang Partou en Oogwereld in het gebouw. Het kinderdagverblijf is donderdag gewoon open.