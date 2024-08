Medewerkers zien kogelgaten bij ingang bedrijfspand, politie doet onderzoek

Bij de hoofdingang van een gebouw waar verschillende bedrijven zitten aan de Boogschutter in Den Bosch zijn donderdagochtend kogelinslagen gevonden. Medewerkers ontdekten de kogelgaten toen ze hun werkdag opstartten.

Volgens de politie is niemand gewond geraakt. Er zouden vier kogelgaten zijn gevonden. Het Brabants Dagblad schrijft dat drie daarvan zijn ingeslagen rondom het logo van 073 Meeting Company. Op bewakingsbeelden is volgens de krant te zien dat er op woensdagavond iemand op een fatbike aan komt fietsen en iets bij de ingang op de grond spuit. Mogelijk is het een tekst. Kort daarna worden er vier schoten in de richting van het pand gelost.

Agenten zijn inmiddels een onderzoek gestart bij het gebouw. Het bedrijvenpand ligt op een industrieterrein en telt drie bedrijven. Naast 073 Meeting Company zit ook kinderopvang Partou en Oogwereld in het gebouw. Het kinderdagverblijf is donderdag gewoon open.