Meisje (1) klom vermoedelijk zelf op de vensterbank en viel daarna uit raam

Het meisje van anderhalf jaar dat woensdagavond op de Markt in Helmond zwaargewond raakte na een val uit een raam, was vermoedelijk zelf op de vensterbank geklommen. Dat meldt de politie donderdagmiddag. Het kind, dat logeerde bij haar oma, ligt nog altijd in het ziekenhuis.

Het kindje maakte een val vanaf de derde etage van een appartementencomplex in het centrum. Voor zover bekend was oma alleen thuis met het kindje. Haar appartement bevindt zich midden in de stad, waar ook veel terrassen vol mensen liggen. De hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter kwam naar de plek toe. LEES OOK: Kindje (1) zwaargewond na val uit raam, meisje logeerde bij oma Op de N270 ter hoogte van de Bakelseweg is het zwaargewonde kindje overgedragen aan de traumahelikopter. Die was nog onderweg en kon daar landen. De omgeving van het appartement op de Markt werd afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing van de politie heeft onderzoek gedaan. Ook zijn getuigen gehoord. Zij hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen.