Tegen deze acht ploegen speelt PSV in de Champions League

De loting in Monaco wees uit dat PSV thuiswedstrijden speelt tegen Liverpool, Shakhtar Donetsk, Sporting CP en Girona. De Eindhovenaren gaan op bezoek bij Paris Saint Germain, Juventus, Rode Ster Belgrado en Stade Brest. Met Liverpool, PSG en Juventus treft PSV drie loodzware tegenstanders. De andere vijf opponenten zijn op papier zeker geen onmogelijke opgave voor de Eindhovense club. Daardoor zal ze tevreden zijn met de uitkomst van deze loting. Het definitieve speelschema voor PSV wordt zaterdag bekend. Dan weet de Eindhovense ploeg wanneer ze tegen welke tegenstander uitkomt. De eerste wedstrijd staat gepland in de week van 16 september. Lees ook: Veel veranderingen voor PSV in Champions League, dit moet je weten De Champions League ziet er dit seizoen anders uit dan voorheen. Er wordt vanaf dit seizoen gespeeld in één grote poule met 36 clubs. PSV treft er dus acht uit deze grote groep. De eerste acht plaatsen zich voor de achtste finale. De nummers 9 tot en met 24 spelen een tussenronde om te bepalen wie zich plaatst voor de laatste zestien. De onderste twaalf ploegen zijn definitief uitgeschakeld. Doordat elke club acht wedstrijden speelt, worden er vanaf dit seizoen ook groepswedstrijden afgewerkt in januari. Pas vanaf februari begint de knock-outfase.