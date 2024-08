Politie waarschuwt voor nepagentenaanval: 'Verwachten meer slachtoffers'

De politie waarschuwt voor nepagenten die donderdagavond actief zijn in Tilburg. Ze bestoken slachtoffers verspreid over de stad met telefoontjes. "Er is al een slachtoffer gevallen, maar we verwachten er nog meer", zegt de politie. Onder andere uit de Nijverstraat, Schoolstraat, Voordenstraat en Friezenlaan zijn er veel meldingen gekomen.

De huidige aanval in Tilburg focust zich niet op een specifieke wijk. De nepagenten bellen de hele stad rond, op zoek naar slachtoffers. Bij de politie stromen de meldingen donderdag binnen. Er is ook al een slachtoffer gevallen, vertelt de woordvoerder van de politie. Maar helaas ziet de politie dit steeds vaker gebeuren en merken ze hoe lastig het is om de verdachten aan te houden. Dus het enige dat ze kunnen doen is mensen waarschuwen. "Maar we merken gewoon dat het wantrouwen toeneemt. Ook richting echte agenten." Volgens de woordvoerder van de politie zijn dit soort acties voor échte agenten een doorn in het oog. "Er is zo lastig iets aan te doen", vertelt ze. "Ze werken nu nog telefonisch. Maar met geavanceerde technieken doen ze het lijken alsof wij met het echte 0900-nummer van de politie bellen. Eigenlijk is de enige manier om te achterhalen of wij het zijn: ophangen en zélf het 0900-nummer bellen."

"Wij kunnen helemaal niks met jullie sieraden."

De nepagenten gebruiken hun klassieke 'sieraden-en-geld-verhaal'. Dat er in de desbetreffende buurt een overval is geweest en of degene aan de telefoon daarom diens geld en sieraden bij de politie wil onderbrengen, om het zogenaamd veilig te stellen. "Dat zouden wij nooit vragen", verzekert de woordvoerder. "Wij kunnen helemaal niks met jullie sieraden." Misschien hebben ze gegevens van slachtoffers gekregen via een datalek, misschien bellen ze gewoon het hele telefoonboek af. "We weten ook niet precies wie ze zijn, waar ze vandaan komen en of deze nepagenten bij elkaar horen."

"Mobiel banditisme is een vorm van georganiseerde misdaad."