Guus, Queen of AC/DC? Wie krijgt jouw stem in de Top 900?

Vergeet al die andere lijstjes op de radio. Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart is er maar één echte lijst: De Top 900! Omroep Brabant gaat samen met de Brabanders weer op zoek naar de 900 mooiste liedjes allertijden. Stem je ook?

Of je nu gewoon voor Brabant van Guus gaat of de voorkeur geeft aan Pearl Jam, Coldplay of pak 'm beet La Fuente, ze zijn allemaal verkiesbaar in jouw ultieme lijst. De stembus is vanaf nu geopend. Stemmen doe je hier.

Top 900 BBQ

Iedereen die een stem uitbrengt, maakt kans op exclusieve toegangstickets voor onze speciale Top 900 BBQ party. Een uniek kijkje achter de schermen van de Top 900 en al onze dj's zijn er ook. Ze draaien de sateetjes voor je om en je kunt ze alles vragen.

Top 900 komt naar je toe

De stembus is geopend tot zondag 8 september om 23:59 uur. Vanaf komende woensdag gaat ons speciale Top 900 team kriskras de provincie door met onze speciale Top 900-bakfiets. Ze komen op tal van plaatsen, van Cuijk tot Bergen op Zoom om stemlijstjes op te halen. Maar... je kunt ze ook bij jou thuis of op het werk uitnodigen.

Stuur gerust een WhatsApp-berichtje naar 06-57328203 en vertel ons team waar ze langs moeten komen.

Je kunt stemmen op de Top 900 tot en met 8 september. Alles weten over de lijst? Kijk op omroepbrabant.nl/top900.

Wil je niks missen? Volg dan omroepbrabantradio op Facebook en Instagram voor meer info!