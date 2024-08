Man krijgt rijontzegging en werkstraf na dodelijke botsing

De chauffeur die in 2022 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de N260 in Gilze, heeft donderdag zijn straf te horen gekregen. Hij heeft een werkstraf van 240 uur gekregen en mag drie jaar lang niet rijden.

De man die moest voorkomen zou in mei 2022 een ongeluk hebben veroorzaakt tussen hem en een andere chauffeur. Donderdag moest hij verschijnen voor de meervoudige kamer. Hij is nu 27 jaar en komt uit Made. De andere chauffeur, die betrokken was bij de botsing, was een 29-jarige man uit Haaren. Hij is daarbij overleden. Tijdens de zitting kreeg hij zijn strafeis te horen: een werkstraf van 240 uur, waarvan vier maanden voorwaardelijk, en een rijontzegging van drie jaar, waarvan één voorwaardelijk. Tijdens het ongeluk was de chauffeur niet onder invloed van drank of drugs.